Seduta quasi invariata per il comparto media dell'Italia (+0,17%)

(Teleborsa) - Seduta invariata per il, mentre l'chiude in leggero rialzo.Ilha iniziato a trattare a 10.705,06, con una variazione di soli 18,37 punti rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'vale 235,19, dopo aver aperto a 234,74.Tra le azioni italiane adell'indice media, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,68%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,20%.Tra le azioni del, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 6,04%.