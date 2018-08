Prevalgono le vendite per l'indice del settore costruzioni italiano (-0,76%)

settore costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

listino milanese

Salini Impregilo

Cementir

Astaldi

Trevi

Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 30.953,38 in calo dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece delche si ferma a quota 432,73, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,83% sui valori precedenti.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%.