Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
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Francoforte 26-ott
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A Piazza Affari corre l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre l'indice del settore costruzioni italiano
Avanza con forza il settore costruzioni a Milano, che continua gli scambi a 61.140,21 punti.
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