Cina, al via missione istituzionale guidata dal Sottosegretario Geraci

(Teleborsa) - Ha preso il via inla prima missione istituzionale all'estero guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico. La missione ha come obiettivo quello di potenziare i rapporti fra Cina e Italia in materia di commercio, finanza ed investimenti."La missione in Cina – ha dichiarato il Sottosegretario Geraci – mira ad incrementare l’interscambio commerciale e l'internazionalizzazione delle nostre imprese, soprattutto le PMI, a dare un rinnovato impulso ale a favorire gli investimenti di capitali cinesi in Italia, specialmente in progetti greenfield ad alto impatto occupazionale. Obiettivo della missione anche quello di verificare i vantaggi derivanti da un posizionamento strategico dell'Italia al centro di progetti chiave quali la Belt and Road Initiative e Made in China 2025".Il programma, che includerà tappe a, prevede appuntamenti con alti funzionari del governo, fondi di investimento (fra cui il fondo sovrano) e anche le maggiori aziende cinesi, particolarmente nei settori legati ai trasporti, infrastrutture, e-commerce, green economy e acciaio – tutti settori dove si presentano le maggiori opportunità di collaborazione fra l'Italia e la Cina.La visita del Sottosegretario includerà anche incontri con la comunità imprenditoriale italiana, durante i quali sarà prestata particolare attenzione alle esigenze delle nostre piccole e medie imprese, allo scopo di aiutarle a superare le difficoltà riscontrate in Cina nelle loro attività commerciali e di internazionalizzazione. Il Sottosegretario parteciperà anche ad eventi di promozione del Made in Italy agroalimentare.La missione, che si incardina nel perimetro di lavoro della Task Force Cina recentemente istituita al(un nuovo meccanismo congiunto fra Governo, associazioni di categoria e società civile che ha già riscontrato una risposta positiva fra le controparti cinesi, anche a livello istituzionale) fa parte di un approccio sistemico del Governo nei confronti della Cina, nel tentativo di cogliere tutte le opportunità di cooperazione di mutuo vantaggio e nel reciproco rispetto delle caratteristiche dei due Paesi.