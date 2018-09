Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in lieve rialzo (+0,49%)

settore bancario italiano

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 8.864,13, in recupero dello 0,49%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 104,08 senza sensibili variazioni.Tra i titoli del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,12%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,86%.avanza dello 0,56%.Tra i titoli adell'indice bancario, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,66%.Tra ledi Milano, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,57%.Buona performance per, che cresce dell'1,49%.