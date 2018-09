Il Comparto media dell'Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-0,57%)

Comparto media dell'Italia

EURO STOXX Media

settore Entertainment & Media

indice del settore Media europeo

Ftse MidCap

RCS

Rai Way

bassa capitalizzazione

Mondo TV

Giglio Group

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 10.420,23, e chiude a 10.462,72, con un ribasso di 59,74 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 234,02, dopo aver iniziato gli scambi a 233,83.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,70% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,29%.Tra i titoli adel comparto media, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,54%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,51%.Risultato negativo per il, con una flessione dell'1,36%.