Il mercato dell'auto in Italia ingrana la marcia ad agosto (+9,46%)

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, facendo registrare un importante rialzo. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Motorizzazione ha immatricolatorispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando ne furono immatricolate 83.6383. Nel mese di luglio 2018 sono state invece immatricolate 152.779 autovetture, con una variazione di +4,68% rispetto a luglio 2017.rispetto al periodo gennaio-agosto 2017, durante il quale ne furono immatricolate 1.366.881.- In agosto le vendite di(24.700) registrano una crescita complessiva del 2,6%, con le immatricolazioni a privati in crescita di ben il 24,5%, per una quota totale del 27%. Nei primi otto mesi dell’anno, con oltre 369.800 immatricolazioni, FCA ottiene una quota del 27,1%.Da segnalare gli ottimi risultati di, che in agosto ottiene la quota più alta (6,2 per cento) mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8 per cento. Molto positivo anche il risultato di Alfa Romeo, le cui immatricolazioni nel mese crescono del 66,6 per cento. Confermato il dominio dei modelli FCA nella classifica di vendite, con ben sei vetture nella top ten: Panda, Compass, 500X, Tipo, Renegade e 500L.