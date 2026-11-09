Milano 15:18
51.268 +2,43%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:18
10.752 +0,73%
Francoforte 15:18
26.175 +1,38%

Londra: ingrana la marcia Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: ingrana la marcia Fresnillo
Brillante rialzo per il leader mondiale dell'argento, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,34%.
Condividi
```