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Francoforte: ingrana la marcia Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia Siltronic
Effervescente il produttore di wafer di silicio, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,50%.
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