L'indice del settore costruzioni italiano mostra segnali di resistenza (+0,26%), seduta effervescente per Salini Impregilo

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che viaggia sottotono.Ilha aperto a 29.676,59, in recupero dello 0,26% rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilregistra un decremento dello 0,53% a 429,17.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,29%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,82%.