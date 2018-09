Il settore servizi per la finanza mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,45%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

comparto servizi per la finanza europeo

Azimut

media capitalizzazione

Banca Ifis

Tamburi

small-cap

Banca Intermobiliare

Conafi

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco migliore dell'Ilha aperto a 83.793,52, in rialzo dello 0,45% rispetto alla vigilia, in raffronto alche consolida su 457,83.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,89%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,51%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,20%.Decolla, con un importante progresso del 2,16%.