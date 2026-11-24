Andamento positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,44%), giornata euforica per Softlab
(Teleborsa) - L'indice del settore telecomunicazioni si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.992,9 e si è poi portato a quota 12.166,1, in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications archivia la seduta in territorio positivo a 348, dopo aver avviato la seduta a 346.
Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, allunga timidamente il passo Inwit, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,45%.
Piccolo spunto rialzista per Telecom Italia, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,33%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, nuovo spunto rialzista per Rai Way, che guadagna bene e porta a casa un +1,66%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, ottima performance per Softlab, che ha chiuso in rialzo del 6,92%.
Seduta decisamente positiva per Unidata, che ha terminato in rialzo del 5,86%.
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