Piazza Affari: positiva la giornata per Tamburi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con una variazione percentuale dell'1,91%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 9,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8,953. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8,837.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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