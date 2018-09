Il settore utility italiano in territorio positivo (+1,17%). Bene Enel (+ 2,05%)

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 24.965,03, in aumento di 289,42 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 275,67, dopo aver avviato la seduta a 274,89.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,05%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,51% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto utility, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,94%.