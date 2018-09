Al via il Forum Ambrosetti a Cernobbio. Sentiment imprese legato a stabilità in UE

Enel

ENI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, il consueto appuntamento che riunisce il gotha dell'economia e delle istituzioni, nella splendida cornice di Villa d'Este. Ladel forum, intitolata "Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", si suddividerà in, la prima dedicata ai temi globali, la seconda all'Europa, la terza concentrata sull'Italia.Presenti molti esponenti del governo: dal Ministro dell'Economia, al vicepremier, assieme ai Ministri(PA) ed(Difesa). Parteciperanno anche personalità di spicco nel panorama europeo come l'ex vicepresidente della BCE,e il rigidissimo commissario europeo al Bilancio, recentemente attore di diversi attacchi all'Italia., guidata dal Presidente di Confindustria. Fra i vertici delle partecipate statali si segnala, che ha parlato del ruolo dell'azienda elettrica in America latina, affermando che. "Non siamo preoccupati. Gli impatti ci sono già stati. La crisi è profonda e articolata da dodici anni".Presente anche, che ha parlato di un'altra questione spinosa, la presenza in Libia e l'attuale situazione di emergenza politica . "Se l’attuale situazione dovesse permanere, la nostra produzione calerebbe", ha affermato.A rappresentare il mondo delle banche il, che definisce la, perché il banchiere guarda al piano di acquisto asset della BCE come aded afferma che "quando il medico dice che non serve più, è una buona notizia". Non solo QE e Spread, ma Gros-Pietro parla anche dell'attività della banca, affermando "abbiamoa medio-lungo termine nei primi 8 mesi".Frattanto, il primorileva un, a causa dell'incertezza economico-finanziaria dell'Italia ed in vista delle prossime elezioni europee. In particolare è emerso che(questa risposta è stata la più votata con il 92,9% dei consensi). Seguono i dazi USA (83,6%) ed , a sorpresa, l'impatto della tecnologia sulla democrazia (76,4%), che scalza le preoccupazioni per il debito dlel'Italia (48,6%).