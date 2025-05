Moltiply, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Moltiply Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 52,60 euro) ilsu(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato la" sul titolo visto l'upside potenziale del 21%.Gli analisti scrivono che il: il settore dei mutui ipotecari residenziali e dei rifinanziamenti è in crescita, mentre il brokeraggio assicurativo continua a mostrare una crescita stabile. I solidi risultati del primo trimestre del 2025 sono stati in gran parte trainati da un mercato dei mutui favorevole. Tuttavia, vale la pena sottolineare che anche le linee di business non legate ai mutui hanno registrato ottime performance, più che compensando i cali previsti in alcuni settori.Questa diversificazione, rispetto al passato, ha, secondo Intesa. Inoltre, il broker intravede un potenziale per un ulteriore miglioramento della redditività della linea di business International Markets, trainata dall'aumento dei volumi e dall'efficienza operativa.