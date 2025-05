Forum PA 2025: la digitalizzazione spinge il cambiamento, ma serve una riforma culturale e normativa

(Teleborsa) - "I dati presentati a Forum PA 2025 confermano un cambiamento positivo in atto nella Pubblica Amministrazione, soprattutto sul fronte della digitalizzazione, che è oggi il primo motore percepito di miglioramento. È un, ma anche un richiamo alla responsabilità: la transizione digitale deve tradursi in processi più snelli, tempi certi e regole chiare. Oggi, invece, la macchina pubblica è ancora troppo spesso frenata da una normativa stratificata, che rallenta anche il soddisfacimento dei diritti economici delle imprese, come nel caso della riscossione dei crediti verso la PA". Lo ha dichiarato l’"È fondamentale che la PA proceda speditamente lungo il percorso dell’innovazione, destinando risorse concrete non solo alle tecnologie, ma alla semplificazione delle procedure e alla valorizzazione delle competenze. La, da sola, non basta: va accompagnata da un profondo rinnovamento culturale e organizzativo, che metta al centro la fiducia, l’autonomia e la responsabilità dei funzionari pubblici. Solo così potremo costruire unacapace di supportare davvero la crescita delle imprese e del sistema Paese", conclude Borraccino.