Manovra, Dombrovskis: con Tria "visione condivisa su obiettivi prossimo Bilancio"

Twitter

(Teleborsa) - "Incontro molto positivo". E' così che il vicepresidente della Commissione europea,ha definito il colloquio avuto con il Ministro dell'Economia italiano,. I due si sono scambiati opinioni durante le riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin in corso a Vienna. "Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e degli obiettivi del prossimo Bilancio - affermasu- per mettere il debito su una traiettoria discendente e puntare al miglioramento del deficit strutturale dell'Italia"."E' di dominio pubblico che diversi membri del Governo italiano si siano impegnati" a rispettare le regole europee, "non rivelo le conversazioni che abbiamo avuto con Tria ma siamo fiduciosi che farà esattamente quello che ha promesso pubblicamente".Da parte sua, il Ministroha spiegato: "Ripeterò quello che ho sempre detto e che è quello che verrà fatto". Sul bilancio italiano si è espresso stamane, 7 settembre anche il Commissario agli Affari economici Ueche ha avvertito l'Italia " deve ridurre deficit strutturale come tutti i Paesi ".Sulla questione si espresso anche l'ex Ministro dello Sviluppo Economicoche dal Forum Ambrosetti di Cernobbio ha dichiarato:"eventuali margini di flessibilità sui parametri posti dall'Ue, compreso quello del rapporto del 3% deficit- PIL, possono essere chiesti dall'Italia, ma devono andare nella direzione di favorire gli investimenti, sia pubblici sia privati., Presidente dellaintervistato da Affaritaliani.it., ha spiegato: "A naso, viste anche le dichiarazioni di oggi, secondo me la Legge di Bilancio si aggirerà sui 30 miliardi di euro".