Manovra, il calendario delle audizioni nelle commissioni Bilancio

Si parte lunedì. Martedì tocca ad Inps, Abi e sindacati, mercoledì Istat e Confindustria. Giovedì Bankitalia, Upb e Giorgetti

(Teleborsa) - Lunedì 9 novembre iniziano le audizioni sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, nella sala del Mappamondo a Montecitorio. Si parte alle 11 con le associazioni e le Ong; nel primo pomeriggio sono previsti, tra gli altri, Corte dei conti, Confedilizia, Ania, commercialisti e Ance.



Martedì si riprende alle 8:30 con l'Inps, poi Abi, le associazioni di imprese e gli artigiani, e si chiude con i sindacati, dalle 12 fino a metà giornata. Mercoledì alle 14 tocca a Istat, Confindustria, Conferenza delle regioni, Anci e Upi.



Il ciclo si chiude giovedì 12 novembre, dalle 13:30, con Cnel, Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alle 16.

Condividi

```