Tesla in rosso dopo l'addio di due top manager

Tesla

(Teleborsa) -. La società del CEO Elon Musk soffre, a circa un'ora dall'apertura della contrattazioni,che ha rassegnato le proprie dimissioni nonostante fosse in carica da solo un mese. "Da quando sono entrato in Tesla,. Di conseguenza, questo mi ha fatto riconsiderare il mio futuro. Voglio essere chiaro che credo fermamente in Tesla, nella sua missione e nelle sue prospettive future, e non ho alcun disaccordo con la leadership di Tesla o i suoi rapporti finanziari"La manager ha dichiarato a Bloomberg che non rientrerà in azienda al termine del mese di aspettativa che ha preso lo scorso 28 agosto.