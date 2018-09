Alstom, altri 11 nuovi Tram Citadis per Lione

(Teleborsa) -(Syndicat des Transports de l’Agglomération Lyonnaise) per la fornitura di tram Citadis di 43 metri alla rete tranviaria di Lione, in Francia. Al primo punto dell'accordo. Altri ordini potranno essere aggiunti in base ai futuri requisiti di SYTRAL.Gli 11 tram saranno, aumentando così la capacità della linea. Il primo tram sarà consegnato alla fine del 2019. Il design di questi nuovi Citadis sarà, con "accorgimenti" frutto dell’esperienza di 17 anni di funzionamento dei Citadis sui binari cittadini., preservando allo stesso tempo lo spirito del design originale del tram di Lione, che consiste nel "naso a forma di baco da seta"."Siamo lieti di aver vinto questo contratto che presenta una sfida tecnica -. Con 92 tram Citadis già in funzione,Lunghi 43 metri, i nuovi tram Citadis saranno in grado di. I Citadis offrono ai passeggeri una qualità di viaggio ottimale con un pavimento completamente piano, aria condizionata, un sistema di videosorveglianza e informazioni audiovisive.Questi nuovi tram Citadis saranno. Gli altri siti francesi coinvolti nel progetto sonoper le apparecchiature di rilevamento della velocità,per i carrelli, Tarbes per il sistema di trazione,per l’elettronica di bordo e il sistema di informazione passeggeri eper le attrezzature di manutenzione e forniture.A oggi, sono oltre 2.500 i tram Citadis che circolano in più di 50 città di 20 Paes