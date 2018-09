Il settore utility italiano brillante (+3,20%), giornata euforica per IREN

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 5 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 26.048,24, dopo un esordio a 25.205,18.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,82%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,59%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,80%.Tra leitaliane, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,05%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,20%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,18%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,23% sui valori precedenti.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,65%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,07%.