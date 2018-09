Francia, delude il mercato del lavoro

(Teleborsa) - Stabile la crescita degli occupati del settore privato non agricolo in Francia.Nel 2° trimestre il mercato del lavoro non ha registrato alcuna variazione contro il 0,2% rilevato nel trimestre precedente. Il dato rilasciato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) delude gli analisti che si attendevano una crescita in linea con i primi tre mesi dell'anno, ovvero dello 0,2%. Nel periodo, si è registrato un incremento di sole 12.500 unità in termini assoluti.L'occupazione delle buste paga è nuovamente diminuita nel settore pubblico (-11.800) ed ha rallentato nel settore privato (+24.300).Su base annua si è registrato un aumento dello 0,8% pari a 207.600 posti di lavoro in più rispetto allo scorso anno.