Germania, migliora l'indice Zew a settembre ma resta negativo

(Teleborsa) - Migliorano leggermente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A settembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, si porta a -10,6 punti rispetto ai -13,7 di agosto, risollevando così dal minimo toccato a luglio 2018. Il dato, elaborato dall', risulta anche migliore delle attese degli analisti che avevano previsto un peggioramento a -14 punti.Tuttavia, l'indicatore è ancora chiaramente in territorio negativo e rimane ben al di sotto della media a lungo termine di 22,9 punti."Durante il periodo di indagine,, mentre la produzione industriale tedesca e gli ordini in entrata sono stati sorprendentemente bassi a luglio. Nonostante queste circostanze sfavorevoli, le aspettative economiche per la Germania sono leggermente migliorate. I considerevoli timori manifestati dai partecipanti al sondaggio riguardo allo sviluppo economico sono in parte diminuiti, il che può essere attribuibile al nuovo", ha commentato il professorL'indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è salito a 76 punti dai 72,6 punti nel mese precedente ed oltre i 72 attesi dal consensus.L'indice del clima relativo alla Zona Euro parallelamente è migliorato a 7,2 punti da quota -11,1.