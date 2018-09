Federdistribuzione: chiusure domenicali un danno per cittadini e occupazione

(Teleborsa) - "Le aperture domenicali consentono. Se consideriamo che le vendite al dettaglio, secondo i dati ISTAT dei primi sette mesi del 2018, sono pari a zero, è evidente come quello che sembra un incremento percentuale di poco conto, in realtà è un'enormità".In- l'Associazione che raggruppa centri commerciali e ipermercati - quantifica ilche la chiusura domenicale dei negozi potrebbe avere sull'economia, in un periodo storico di ripresa dopo la crisi degli ultimi anni."Se veramente si dovesse arrivare alle chiusure domenicali, andremmo a perdere un grande vantaggio e faremmo un passo indietro dopo oltre 6 anni di liberalizzazione. Siamo favorevoli alle aperture domenicali e festive perché riteniamo siano un servizio per i cittadini: i numeri parlano di, di cui. Inoltre, laddove i punti vendita rimangono aperti 7 giorni,, rappresentando quasi il".Tornare indietro rispetto alla situazione attuale per Federdistribuzione implicherebbe, oltre a un peggioramento del servizio offerto ai cittadini, "un, che potrebbe accelerare la propria crescita, che investe sui territori creando occupazione, sviluppo locale e presidio sociale".Inevitabili impatti sull’occupazione, con. "Il minor numero di giorni di apertura e di ore lavorate nei punti vendita - e quindi le minori vendite - si aggiungerebbe alle tensioni sull’occupazione generate dalla crescita dell’e-commerce. Riportare la situazione normativa al pre 'Salva Italia' genereràalmeno pari ai benefici generati dal 2012, tra nuova occupazione e posti di lavoro tutelati, senza considerare l’indotto. Auspichiamo pertanto un ulteriore confronto politico su questo tema così delicato".