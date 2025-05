Macy's taglia la guidance sull'utile per l'intero esercizio

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha chiuso ilcon undiminuito del 5,1%, incluse le chiusure di negozi, attestandosi a 4,6 miliardi di dollari, con un calo del fatturato comparabile del 2,0% su base di proprietà e dell'1,2% su base di proprietà, licenza e marketplace. Ildel 39,2% è rimasto invariato, riflettendo un miglioramento del margine sulla merce compensato da maggiori spese di consegna in percentuale sul fatturato netto.L'è stato di 324 milioni di dollari, pari al 6,8% del fatturato totale, e l'EBITDA rettificato core è stato di 308 milioni di dollari, pari al 6,4% del fatturato totale. Nel primo trimestre del 2024, l'EBITDA rettificato è stato di 364 milioni di dollari, pari al 7,3% del fatturato totale, e l'EBITDA rettificato Core è stato di 363 milioni di dollari, pari al 7,3% del fatturato totale.L'e l'EPS rettificato è stato rispettivamente di 0,13 e 0,16 dollari. Nel primo trimestre del 2024, l'EPS e l'EPS rettificato diluito è stato rispettivamente di 0,22 e 0,27 dollari."Abbiamo continuato a perseguire la nostra strategia Bold New Chapter durante il trimestre, ampliando iniziative chiave che hanno migliorato l'esperienza dei nostri clienti e contribuito a performance superiori alle aspettative in tutti e tre i nostri marchi - ha dichiarato il- I nostri risultati del primo trimestre ci danno la certezza di disporre della strategia e del team giusti per affrontare il contesto attuale, continuando a investire nei nostri clienti nel percorso verso il ritorno di Macy's, Inc. a una crescita sostenibile e redditizia".Macy'sche l'utile rettificato per azione per il 2025 sarà compreso tra 1,60 e 2,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 2,05-2,25 dollari.