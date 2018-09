Il settore viaggi e intrattenimento in territorio positivo (+1,06%), corre Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

listino milanese

Juventus Fc

small-cap

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 45.409,05, in aumento di 481,92 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso con cautela a 197,87, dopo aver avviato la seduta a 197.Tra le medie imprese quotate sul, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,12%.