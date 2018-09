Alitalia, Toninelli: soluzione entro fine anno

Boeing

(Teleborsa) - La soluzione diarriverà entro la fine dell'anno. Lo ha assicurato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti,, a margine di Innotrans a Berlino, precisando: "penso che ottobre possa essere già un mese in cui si sciolgano alcuni nodi, ma certamente entro fine anno avremo una soluzione".Tra iil Ministro cita. "Certamente può essere considerato un partner considerato che costruisce aerei e ce ne servono tanti" mentre sulToninelli ribadisce che può essere tra i " partner più strategici ". "FS ha enormi sinergie con il trasporto aero e penso che sia e possa essere uno dei partner più strategici per Alitalia"."Ad oggi non ci sono stati ancora approcci formali - ha rivelato l'Amministratore Delegato di FS,- evidenziando che con Alitalia "da subito ci potrebbe essere un saving sulla struttura di costo che probabilmente è la vera difficoltà di Alitalia". "Quandosaremo chiamati in ballo valuteremo", ha detto il nuovo AD.Su, invece, il Ministro ha precisato: "non parlerei oggi di compagnie aeree in particolare, anche se penso che Lufthansa non sia tra i partner più strategici".Riguardo a un possibile coinvolgimento di, l'Amministratore Delegato, in audizione alla Camera ha sottolineato: "non abbiamo avuto nessun tipo di interessamento sul dossier Alitalia".