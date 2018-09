L'Indice del settore costruzioni italiano prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+1,68%)

settore costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

listino milanese

Cementir

bassa capitalizzazione

Astaldi

Vianini

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,68%.Intanto ilmostra un -0,05%, dopo un inizio di giornata a 426,04.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,19%.Tra le medie imprese quotate sul, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,67% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto costruzioni, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,45%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,82%.