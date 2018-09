Andamento cauto per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,11%), andamento negativo per Banca Carige

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

Unicredit

Banco BPM

media capitalizzazione

Credem

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Consolida sui livelli della vigilia il, mentre l'registra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 10.046,31, con una variazione pari a -0,11% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'chiude a 111,78, dopo aver avviato gli scambi a 110,55.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, bene, con un rialzo dell'1,05%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,63%.Tra i titoli adel comparto bancario, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,51%.Tra ledi Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,58%.