Alitalia vola verso la Cina

(Teleborsa) - Di Maio spera nellaper risolvere il dossier Alitalia . "Sono stati manifestati tanti interessi da parte degli investitori cinesi verso alcune nostre aziende, ma non siamo venuti a pregare nessuno: sono venuto a sostenere il nostro Made in Italy, che qui è molto apprezzato, soprattutto l'agroalimentare", ha dichiarato il vicepremiera Radio 24 durante la missione nel Paese asiatico.Parlando nello specifico diil sottosegretario allo Sviluppo economico,, ha detto che "dopo un primo round di incontri con i vettori cinesiin questi giorni ne faremo un altro per andare più nel dettaglio", sottolineando che "per i cinesi l'investimento in Alitalia può essere utile anche perché il nostro Paese farebbe loro da hub per il Mediterraneo e l'Africa dove hanno forti interessi".Secondo il leader dei pentastellati "bisogna investire sui voli a lungo raggio ed è chiaro che una delle destinazioni non può che essere la Cina".La ex compagnia di bandiera - ha assicurato poi Di Maio - sta "registrando una controtendenza in positivo in questi ultimi mesi".