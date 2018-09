Banca Carige in pole position a Piazza Affari

Banca Carige

(Teleborsa) - Scatto in avanti diche aguadagna il 2,38%. All'indomani dell' assemblea degli azionisti che ha nominato nominato il nuovo CdA scegliendo come Presidente, gli animi si placano.La lista del patto guidato da(9,99% del capitale sociale dopo il pronunciamento del Tribunale di Genova ) ha ottenuto tre poltrone, mentre A Malacalza Investimenti, che ha una partecipazione del 27,55% nell'Istituto ligure, vanno sette sette poltrone. Ad Assogestioni va un rappresentante.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,0085 Euro. Prima resistenza a 0,0086. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,0085.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)