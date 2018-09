Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo (+0,82%), giornata euforica per Credito Valtellinese

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

FTSE MIB

UBI Banca

Fineco

Intesa Sanpaolo

mid-cap

Credito Valtellinese

Credem

Banca MPS

bassa capitalizzazione

Banca Finnat

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 10.138,42, in aumento di 82,13 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 112,01, dopo aver avviato la seduta a 111,91.Tra i titoli del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,23%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,06%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,37%.Tra leitaliane, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,52%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,52% sui valori precedenti.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,71%.Tra i titoli adell'indice bancario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,79% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,45%.