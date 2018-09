Italia, cresce l'economia. Istat rivede al rialzo PIL 2017

(Teleborsa) - Cresce l'economia italiana. Nel 2017 il PIL è salito dell'1,6%. Lo rivela l'che ha rivisto al rialzo di 0,1 punti percentuali la stima diffusa ad aprile."Sulla base dei nuovi dati, il PIL in volume è cresciuto nel 2016 dell'1,1%, con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima di aprile (+0,9%). Il tasso di crescita del 2015 è stato rivisto allo 0,9% (dall'1% della stima precedente). Nel 2017 gsono cresciuti in volume del 4,3%, i consumi finali nazionali dell’1,1%, le esportazioni di beni e servizi del 5,7% e le importazioni del 5,2%. Il, a prezzi costanti, è aumentato del 3,7% nell'industria in senso stretto, dell’1,1% nel settore dei servizi e dell’1,0% nelle costruzioni. Si è registrato un calo nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-4,3%). Per l’insieme delle società non finanziarie, la quota dei profitti è pari al 42,6% e il tasso di investimento al 21,2%.Ildelle famiglie consumatrici ha segnato nel 2017 una crescita dell'1,6% in valore nominale e dello 0,5% in termini di potere d’acquisto. Poiché il valore dei consumi privati è aumentato del 2,6%, la propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 7,7% dall'8,6% del 2016.L'in rapporto al PIL è pari nel 2017 a -2,4% (-2,5% nel 2016), con una lieve revisione rispetto alla stima pubblicata ad aprile (-2,3%). Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari all'1,4% del PIL. Nel 2017 ilè sceso al 131,2% contro il 131,4% del 2016. Nelle precedenti stime si attestava nel 2017 a 131,8%.L'al 42,2% contro il 42,4% del 2016. La precedente stima, quella di aprile, era il 42,5%.