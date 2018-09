Confcommercio taglia stime PIL e consumi

(Teleborsa) -. Sono queste le previsioni più pessimistiche formulate dall'associazione di categoria, in occasione del consueto convegno sulla fiscalità "Meno tasse per crescere".Le stime aggiornate, che incorporano un taglio di un decimo di punto del PIL, sono state annunciate oggi, 26 settembre 2018, dal direttore del Centro studi Confcommercio,, alla vigilia della(Documento di Economia e Finanza), che servirà come parametro per le stime sul deficit e sulle risorse a disposizione del governo.Per il 3° trimestre del 2018 si stima una crescita in frenata allo 0,8% (era 1,7% nel medesimo trimestre del 2017). Parallelamente, sono state ridotte anche le indicazioni sulla crescita dei, attesi aQueste valutazioni sono valute a patto che non scattino dal 1° gennaio 2019 le clausole di salvaguardia (aumento accise e IVA). Confcommercio giudica infatti l'aumento dell'imposta indiretta sui consumi un, perché con unsi ridurrebbero ancor più i, indicati a, portando laaddirittura alloSecondo l'associazione dei commercianti, le- flat tax, reddito cittadinanza e rottamazione Fornero -del PIL. Infatti, il Centro Studi quantifica il costo di queste misure inper unaper l'avvio in forma ristretta delper la revisione della(quota 100), cui si aggiungerebbero altriaggiuntiva sul maggior deficit.C'è poi da sommare il costo delle, mentre non impatterebbe sul saldo strutturale la, stimata in 5 miliardi.