Candy passa nelle mani della cinese Qindao Hayer

(Teleborsa) - Anchepassa in mani straniere. Dopo Versace che è stata acquistata dal gruppo americano di abbigliamento Michael Kors , anche la società di elettrodomestici viene rilevata dal gruppo cineseche si è aggiudicata il marchio italiano della famiglia Fumagalli perIl gruppo quotato aacquisirà il 100% dell’azienda italiana. Candy ha circa 4.100 dipendenti nel mondo, sei stabilimenti tra Europa, Turchia e Cina e possiede i marchi Hoover, Rosières in Francia e Jinling in Cina.Dopo il perfezionamento dell'operazione,(Monza), il proprio quartiere generale europeo. Il gruppo cinese spiega che continuerà a investire in Candy per aumentarne la competitività in Europa e a livello globale.