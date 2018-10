Il comparto finanziario in Italia procede in rosso (-2,17%), giornata da dimenticare per Banca Ifis

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha chiuso a quota 11.665,58 in calo di 259,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude in positivo a 379,44, dopo aver avviato la seduta a 378,21.Nel, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -5,75%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,94%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,91%.Tra leitaliane, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,42%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,01% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,15%.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,90% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,69% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,47%.