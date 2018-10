Euro scivola ai minimi di un mese e mezzo sul dollaro

euro

(Teleborsa) - Le tensioni sull'Italia si ripercuotono anche sulla moneta unica. L, in quella che si avvia ad essere laSecondo Bloomberg ad accentuarne la caduta quanto dichiarato da Claudio Borghi . Il Presidente della Commissione bilancio alla Camera ha detto a Radio Anch'io: "sono più che convinto che".Da rilevare che Borghi, in quota Lega, è noto per le proprie posizioni euroscettiche . Immediata, comunque, la replica del deputato: "Il fatto che L'EURO CROLLA PER LE DICHIARAZIONI DI BORGHI A RADIO ANCH'IO dovrebbe far capire anche ai più addormentati la presa in giro della moneta forte che tutela dalle speculazioni (NB anche se avessi detto qualcosa di diverso dal nulla che ho detto)" ha scritto suDal canto suonella riunione di politica monetaria di dicembre, e dal via libera di Stati Uniti, Messico e Canada alla revisione del patto commerciale NAFTA