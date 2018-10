Il settore viaggi e intrattenimento procede in rosso (-1,50%), netto calo registrato da Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

Ftse MidCap

Juventus

Autogrill

small-cap

Gamenet

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a quota 44.035,26 in calo di 656,48 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in positivo a 188,66, dopo aver avviato la seduta a 188,27.Tra le azioni del, si muove in profondo rossoche è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,87% sui valori precedenti.Pensosacon un calo frazionale dello 0,86%.Tra ledi Milano, lieve ribasso perche presenta una flessione dello 0,65%.