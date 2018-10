Si muove in territorio positivo il settore costruzioni a Milano (+1,53%), guizzo positivo per Astaldi

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'che mostra un timido +0,42%, dopo la chiusura di ieri a quota 425,89.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 450,14 punti dopo un inizio di giornata a quota 29.734,3.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,27%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,91%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,76%. Il titolo recupera dopo una serie di giornate negative, dopo la richiesta di concordato preventivo e il taglio del rating di S&P.Buona performance per, che cresce dell'1,56%.