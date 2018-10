Calo per il settore beni di consumo italiano (-1,31%), netto calo registrato da Pirelli

comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Pirelli

Luxottica

Campari

Ftse MidCap

De'Longhi

OVS

Geox

bassa capitalizzazione

Sogefi

Rosss

Ratti

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 134.689,8 di 1.789,11 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 376,57, dopo che in principio era 378,36.Nel, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,52% sui valori precedenti.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tentenna, che cede lo 0,93%.Tra i titoli adell'indice beni di consumo, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,16% sui valori precedenti.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,69%.