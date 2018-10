Germania, Colonia: liberata la donna in ostaggio. Arrestato l'uomo

(Teleborsa) - E' finito nel migliore dei modi il sequestro di una donna avvenuto oggi (15 ottobre 2018) nella stazione centrale di, in Germania, da parte di un uomo del quale non sono ancora note le generalità. La donna presa in ostaggio in una farmacia è stata liberata dalla polizia mentre il sequestratore è stato arrestato.Sembra che l'uomo avesse precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni.La zona è stata transennata e la stazione evacuata, mentre la circolazione ferroviaria è stata interrotta.