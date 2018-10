Germania, CSU perde consensi nelle elezioni in Baviera

(Teleborsa) - Duro colpo per l'nelle elezioni in Baviera. Secondo i primi risultati il partito gemello dell'Unione Cristiano Democratico di Germania (CDU) guidato dalla Cancelliera Angela Merkel avrebbe, fermandosi aldei consensi. Se questa percentuale venisse confermata, la CSU avràdella ricca Regione tedesca. Dovrà pertanto- già ribattezzata "coalizione bavarese" - con il partito conservatore locale, i Freiheitlichen Waehler, ma anche con i liberali della FDP, qualora il numero dei seggi non fosse sufficiente.La CSU ha avuto da sola la maggioranza assoluta nel Parlamento bavarese dalle elezioni del 1962 fino a prima di quelle del 2008. Sarebbe pertanto la seconda volta che è costretta a governare in coalizione.Amareggiato il leader CSU,, che ha promesso di lavorare per capire il motivo di questa fuga degli elettori mentre il collega, attuale Governatore della Baviera, ha subito ammesso la "sconfitta", ma ha anche dichiarato che la CSU ha comunque "una responsabilità di Governo".Tornando alle elezioni,, che al momento hanno ottenuto quasi il 18% dei consensicontro l'8,5% delle precedenti elezioni.Terzo partito più votato ècon l'11,6% seguito da- ultra destra - con oltre il 10,2% mentre l'crolla al 9,6% rispetto al 20,6% ottenuto in precedenza.