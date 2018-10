Stati Uniti: produzione industriale settembre cresce oltre le attese

(Teleborsa) - Si conferma in forza laneglinel mese di settembreIl dato ha registrato una crescita dello 0,3% come nei due mesi precedenti, risultando al di sopra delle attese degli analisti che erano per un aumento dello 0,2%. L'aumento è stato leggermente rallentato dall'uragano Florence, con un effetto stimato inferiore a 0,1 punti percentuali. Su base annua si è evidenziato un rialzo del 5,1% rispetto al precedente.Laregistra un crescita dello 0,2% per il quarto mese consecutivo. Centrate le attese degli analisti.Nello stesso periodo larelativa a tutti i settori industriali è rimasta invariata al 78,1%.