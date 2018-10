Aeroporto Sant'Anna Crotone, Regione Calabria impegna 15% royalties da estrazioni metano

Ryanair

(Teleborsa) - Laha approvato il, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone, che impegna i comuni costieri dellaa mettere a disposizione della societàfrutto dell'attività di estrazione del metano nel mare Jonio.Il documento, denominato "Progetto triennale di rilevanza intercomunale per la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico del territorio della costa Ionica Crotonese", è stato sottoscritto dai comuni dicontribuendo così alla continuità dei voli dopo la ripresa dell’attività dello scalo a partire dallo scorso mese di giugno."La Regione Calabria — si legge nel documento — si farà promotrice delle iniziative necessarie a che il progetto integrato di comunicazione e marketing territoriale relativo allo sviluppo del traffico aereo nell'Aeroporto di Crotone garantisca la quotidiana attività operativa e volativa in relazione ai principali scali collegati alle ricadute economiche nel territorio".A seguire, lasottoscritto e la cessione delle royalties a Sacal.Con l’entrata in vigore dell’orario invernale,, che passa da giornaliero alla frequenza quadrisettimanale. Per ulteriori novità tutto è rimandato a fine marzo e alla programmazione estiva.