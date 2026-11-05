HSBC, Anna Tavano nuova CEO per l'Italia

(Teleborsa) - HSBC , colosso bancario britannico, ha annunciato la nomina di Anna Tavano a CEO per l'Italia. Questa nuova carica si aggiunge al suo attuale ruolo di Head of Banking Continental Europe, nell'ambito del quale guida le attività di banking del Gruppo in 12 Paesi europei. La banca non fornisce alcun dettaglio su Gerd Pircher, che ricopriva finora il ruolo di CEO per l'Italia per HSBC.



Con quasi 30 anni di esperienza, Anna Tavano ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità nella finanza internazionale. Dopo aver iniziato la carriera in Citi e aver poi lavorato nel settore pubblico italiano (in Calabria e Lombardia), è tornata nel settore bancario. Entrata in HSBC nel 2018 come Head of Banking Italy, ha assunto incarichi di crescente responsabilità all'interno del Gruppo. Nel 2021 è stata nominata Head of Global Banking Continental Europe. Dal 2025 è Head of Banking Continental Europe e membro del Continental Europe Operating Committee e del Banking Europe & Americas Operating Committee.



"Sono onorata di assumere la guida di HSBC in Italia, un mercato in cui nel corso degli anni abbiamo costruito rapporti solidi e duraturi con aziende e istituzioni - ha commentato Anna Tavano, CEO Italia e Head of Banking Continental Europe di HSBC - Insieme al nostro team di professionisti di grande talento, continueremo a mettere a frutto la nostra esperienza e il network di HSBC per mettere in collegamento i clienti italiani alle opportunità dei mercati globali e i clienti internazionali all'Italia e all'Europa".

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