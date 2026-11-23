Carburanti, gasolio self a 2,197 euro al litro. In autostrada sfiora 2,26 euro

I prezzi medi rilevati dall'Osservatorio del MIMIT

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a oggi, il prezzo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,941 euro al litro. Il gasolio self costa in media 2,197 euro al litro. La differenza tra i due carburanti supera così i 25 centesimi al litro.



Sulla rete autostradale i prezzi sono più alti. La benzina self costa in media 1,975 euro al litro, circa 3,4 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria. Il gasolio self arriva a 2,254 euro al litro, con un sovrapprezzo di quasi 6 centesimi. In autostrada il GPL servito costa in media 0,936 euro al litro e il metano servito 2,093 euro al chilo.



Il quadro regionale



A livello territoriale, la Basilicata è la regione più cara sia per il gasolio, a 2,219 euro al litro, sia per la benzina, a 1,966 euro. Per il diesel seguono Calabria e provincia autonoma di Bolzano, entrambe a 2,209 euro. Per la benzina il secondo prezzo più alto si registra a Bolzano, con 1,952 euro. All'opposto, la Lombardia offre i prezzi più bassi su entrambi i carburanti, con il gasolio a 2,191 euro e la benzina a 1,931 euro, seguita a breve distanza dal Veneto, rispettivamente a 2,192 e 1,932 euro. La forbice tra la regione più cara e quella più conveniente resta comunque contenuta: meno di 3 centesimi per il gasolio e 3,5 centesimi per la benzina.



Le differenze sono più marcate per i carburanti alternativi. Il GPL va dagli 0,810 euro al litro della Campania agli 0,922 euro della Valle d'Aosta. Il metano oscilla tra i 2,042 euro al chilo della Campania e i 2,270 euro della Sicilia, seguita da Trento a 2,259 euro e dal Friuli Venezia Giulia a 2,244 euro.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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