USA, in salita le scorte settimanali di petrolio

(Teleborsa) - In salita lenegli USA.Secondo l', divisione delamericano, lenegli ultimi sette giorni al 19 ottobre 2018 sono salite di 6,3 milioni a 422,8 MBG , rispetto ai 416,4 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un aumento di 3,69 milioni di barili.Parallelamente, gli stock disono calati di 2,3 milioni a 130,4 MBG dai 132,6 MBG della settimana precedente, mentre le scorte disono scese di 4,8 milioni a quota 229,3 MBG (il consensus era per un calo di 1,8 milioni).Intanto il prezzo del greggio sale Il contratto sulstatunitense scambia a 66,94 dollari al barile, in salita dello 0,89%, mentre il Brent avanza a 76,58 dollari in salita dello 0,16%.