Amazon e Google, volano gli utili ma delude il fatturato

Amazon

Alphabet

(Teleborsa) -per l'anagrafe delle imprese).Nel terzo trimestre dell'anno le due società hanno registrato. Si attende laoggi pomeriggio, dopo che i titoli dei due colossi tech hanno segnato variazioni fortemente negative nel mercato after hours (Amazon fino a -9%, Alphabet -4%). Occhi puntati proprio sul comparto dei tecnologici., pari a 5,75 dollari per azione contro i 3,08 dollari previsti dagli analisti., che supera i 56,6 miliardi (erano poco più di 43 nello stesso periodo dell'anno precedente) ma non arriva ai 57,1 stimati. Preoccupano gli investitori, solitamente il più redditizio per via delle feste natalizie, che dovrebbero attestarsi tra i 66,5 e i 72,5 miliardi di dollari,Il colosso dell'e-commerce, nonostante si stia espandendo in molteplici settori, guadagna ben 49,9 miliardi grazie alleUtili record anche per, la holding che controlla il motore di ricerca Google, che ha registrato, pari a 13,06 dollari per azione, inferiori ai 10,41 dollari di EPS stimati, segnando un +37% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Anche in questo caso però, che sono cresciuti del 21%, meno del +24% segnato l'anno precedente, toccandoi. Alphabet continua a nutrirsi di pubblicità, che genera ricavi per quasi 29 miliardi, in crescita del 20%.