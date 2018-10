Seduta Euforica per il comparto del commercio in Italia (+2,47%), guizzo positivo per CHL

settore vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,47%, dopo la chiusura di ieri a quota 128.095,68.Ilintanto guadagna lo 0,99%, dopo un inizio di seduta a quota 460,6.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,57%.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,25%.Brilla, con un forte incremento (+4,13%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,50%.